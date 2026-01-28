28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:36

Buone notizie per Vanoli: Parisi torna in gruppo in vista della gara di sabato contro il Napoli

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

28 Gennaio · 15:22

Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 15:23

Fabiano Parisi torna ad allenarsi col resto del gruppo in vista della trasferta di sabato prossimo contro il Napoli

Buone notizie per Paolo Vanoli in vista della trasferta a Napoli. Fabiano Parisi è pronto a tornare a disposizione del suo allenatore dopo lo stop per infortunio che lo teneva lontano dal campo dalla gara contro il Bologna. Una settimana fa era arrivato l’esito degli esami strumentali, che avevano evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il recupero è proceduto senza complicazioni e l’esterno viola è ora candidato a rientrare nel gruppo per la sfida contro i partenopei, offrendo un’alternativa in più sulla corsia sinistra.

 

