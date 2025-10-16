Bufera Juventus: La UEFA apre un’inchiesta per una possibile violazione del Fair Play Finanziario

La Juventus torna nuovamente nel mirino dell’Uefa per una possibile violazione del Fair Play Finanziario nell’ultimo triennio che va dal 2022 al 2025. Lo rende noto il club bianconero nella “relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2025”. Nel documento della Juventus , si evince che l’esito del procedimento di verifica è atteso per la primavera del 2026.

Il club bianconero ha anche spiegato quali potrebbero essere le conseguenze se i limiti imposti nel triennio dal 2022 al 2025 non fossero stati rispettati: si va da una possibile sanzione economica e possibili restrizioni sportive( ad esempio,inserimento di nuovi calciatori nelle liste UEFA)