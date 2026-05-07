Budget Fiorentina? Il Tirreno svela: "Potrebbero essere i 40-45 milioni provenienti dalle cessioni"

La Fiorentina ha il settimo monte ingaggi più oneroso della Serie A

Con il settimo monte ingaggi più oneroso della Serie A e con oltre 60 milioni lordi a bilancio per gli stipendi, appare improbabile che la Fiorentina abbia la forza economica sufficiente per ripetere quanto fatto dodici mesi fa. Piuttosto urge risolvere alcune situazioni che potrebbero condizionare pesantemente l'esito della campagna acquisti e che riguardano tutti i reparti.

Con i 6,5 milioni previsti in entrata per le cessioni dei vari Biraghi, Ikone e Kayode, e alla luce dei possibili movimenti in uscita, il budget potrebbe dunque aggirarsi intorno ai 40-45 milioni. Una stima approssimativa che deve necessariamente tenere conto di una lunga serie di fattori, non ultimo il bisogno di restituire serenità a un gruppo provato dalle fatiche dell'ultima stagione. Lo riporta Il Tirreno.