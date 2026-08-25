Bucciantini: "Se hai venduto Kean, non lo devi far giocare perché non ha senso metterlo sul 3-0"

Il giornalista ha parlato di Fiorentina dopo il crollo di Roma

A Radio Bruno il giornalista Marco Bucciantini ha parlato dopo il tracollo di ieri a Roma: "Siamo disorientati perché già dalla formazione abbiamo visto molte sorprese. Non ci tornavano le scelte e abbiamo fatto un disastro perché ogni squadra di questa giornata è stata meglio di noi. Siamo stati insignificanti e sembravamo poco pronti per giocare subito."

Prosegue: "Abbiamo messo una difesa che non stava in piedi e inventata perché Dodò non si è mai visto. Poi hai messo Joao Mario col piede contrario che non riusciva mai a legare con Atta che deve stare a centrocampo e non davanti. Atta è quello che ti dà ritmo e ieri andavi a due all'ora nel mezzo."

Su Mastantuono: "Qualche guizzo l'ha fatto, ma era solo e non ha mai dialogato con le punte. Ci ha provato, ma era davvero allontanato da tutti perché era con un attaccante come Pellegrino con cui non ha mai giocato."

Su Kean: "Ma Kean? Se lo vendono non deve giocare, altrimenti resta il calciatore più forte della Fiorentina e il miglior attaccante italiano. Sono convinto che Paratici, insieme alla sua cessione, annuncerà subito un nuovo acquisto, però..."