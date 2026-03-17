Bucciantini: “Piccoli ha segnato da centravanti. La fascia destra con Parisi e Dodô il punto di forza”

Dopo il netto 1-4 sul campo della Cremonese, il giornalista Bucciantini ha analizzato il momento della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, proiettandosi anche sulla sfida di Conference League contro il Raków.

Secondo Bucciantini, i viola stanno mostrando segnali di crescita importanti. “La Fiorentina, pur con tutte le difficoltà di una stagione complicata, adesso ha un ritmo diverso. Mesi fa i numeri erano impietosi, ma piano piano il campionato è stato rimesso in piedi. Ora però il rischio è sentirsi già fuori pericolo: sarebbe un errore. La squadra c’è e alcuni giocatori stanno emergendo”.

Tra questi anche Piccoli, su cui il giornalista si è soffermato. “Ha cambiato tante squadre nonostante sia ancora giovane, deve trovare stabilità e continuità. Gli auguro di trovare il suo spazio: spesso gioca bene la partita ma sotto porta spreca troppo. A Cremona però ha segnato da vero centravanti, un gol che può dargli fiducia e magari rappresentare un nuovo inizio”.

Bucciantini ha poi elogiato la corsia destra viola. “La fascia destra è un punto di forza: mi prendo anche la responsabilità di aver sempre difeso Parisi e Dodô nei momenti difficili. Sono giocatori istintivi, a volte disordinati ma molto coraggiosi. Dodô ha attraversato anche situazioni complicate, ma ha sempre dato tutto. Oggi quella fascia ha un’energia incredibile e lui sta crescendo anche in lucidità: per me è tra i migliori nel suo ruolo”.

Infine un richiamo alla concentrazione in vista dei prossimi impegni. “Adesso serve continuità, non puoi scegliere quando spingere e quando no. La Conference è un obiettivo e va affrontata con la massima attenzione: bisogna passare il turno e dare una direzione alla stagione. Non puoi permetterti di mollare proprio ora che la squadra sembra più serena. Bisogna provare a prendere tutto quello che c’è, perché da qui può nascere qualcosa di importante”.