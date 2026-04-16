Bucciantini: "Miglior prestazione europea della Fiorentina. Vanoli ha fatto crescere Fagioli e Ndour".

Queste le parole di Marco Bucciantini sulla partita di oggi e sull'operato stagionale di Vanoli, specialmente nel suo ruolo nella crescita dei singoli.

E' intervenuto nel post partita di Sky Sport il giornalista Marco Bucciantini. Queste le sue parole: "La partita di andata ce la ricordiamo tutti: l'errore di Dodo, l'errore di Mandragora, quello di Harrison sul secondo gol. Sono errori che hanno scavato. La differenza non è così ampia, questa è la partita che la Fiorentina poteva fare, con i migliori l'avrebbe fatta con più agio. Ma è una squadra in crescita. La Fiorentina esce dall'Europa con la miglior prestazione europea di quest'anno".

Sulla permanenza o meno di Vanoli: "Il miglioramento dei giocatori è un parametro importante quando valuti il lavoro di un tecnico. Fagioli e Ndour sono due giocatori con cui la Fiorentina può fare un po' di strada nel futuro".