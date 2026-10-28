Bucciantini: "Mastantuono ha talento ma gli serve un allenatore stabile, guardate Nico Paz con Fabregas"

Il commento di Marco Bucciantini su Franco Mastantuono

Il noto giornalista di Sky Sport e tifoso viola, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Sportiva: “Mastantuono? È difficile essere all’altezza delle aspettative, è un calciatore molto giovane e che pensa ancora ad un calcio molto individualista. È uno dei calciatori che ha creato di più in Serie A, in una squadra come la Fiorentina che non sta tirando tanto. Insieme a lui ci sono calciatori come Paz, Lautaro Martinez, Malen, che giocano tutti in squadre che calciano in porta molto di più della Fiorentina, ciò significa che Mastantuono sostanzialmente fa altro che tirare."

“Sostanzialmente, vedendo giocare Mastantuono, l’azione finisce con lui; cerca di andare verso il centro, mettersi in condizione di tirare col sinistro, non è ancora riuscito ad associarsi bene con le discese dell’esterno che gli gioca dietro, né col centravanti. Combatte poco senza palla dentro al campo, deve molto migliorare sul piano tattico e come concetti."

"Il talento lo vedi, ma non lo salva, è un giocatore tutto da farsi, da scoprirsi, da crescere. Ha bisogno di un allenatore stabile, non può cambiarlo ogni 3-4 mesi. Adesso dovrebbe poter lavorare dentro una squadra che ha dei concetti e piano piano assimilarli, poi magari andare anche da un’altra parte”.

"Nico Paz, lavorando nel sistema del Como, è diventato totale, mettendosi nelle mani di un artigiano moderno come Fabregas. Paz è arrivato con molte meno partite al Real Madrid di Mastantuono, che lo aveva pagato tantissimo, e non sono servite, se non a non sentirsi pronto. Non deve però dimostrare di essere pronto segnando e tirando in porta per cercare il gol ad ogni azione, ma dimostrandosi in crescita come calciatore, giocatore di calcio. È forte ma è a rischio, non gli basta pensare di essere tecnicamente forte, c’è un decisivo passaggio tra giocatore di pallone… e giocatore di calcio”.