Bucciantini: "La Fiorentina sta perdendo Firenze, spero che l'esonero non sia stata una scelta del popolo"

Bucciantini analizza l'esonero di Grosso e la situazione delicata in casa Fiorentina

Bucciantini, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la posizione di Fabio Grosso e il momento vissuto dalla Fiorentina, soffermandosi soprattutto sulle responsabilità della società e sul rapporto sempre più complicato con la piazza.

"Paratici conosce Grosso da tantissimo tempo, faccio fatica a pensare che la questione possa essere legata semplicemente a un problema caratteriale. La sensazione è che la Fiorentina stia perdendo la città. Mi ha colpito particolarmente vedere, proprio nell’anno del centenario, la prima squadra entrare in campo accompagnata dai fischi.

Spero che l'esonero non sia una scelta dettata dal popolo, perché decisioni di questo tipo devono rientrare in una programmazione societaria".