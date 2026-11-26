RADIO Bucciantini: "La difesa ha numeri imbarazzanti. Giocherei con tre difensori ma non rinuncerei mai a Njie"

Le parole di Marco Bucciantini sulle difficoltà tecniche ed emotive della Fiorentina in questa prima parte di stagione

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di Pentasport su Radio Bruno, ha analizzato il momento complicato della Fiorentina, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà difensive e sulla mancanza di compattezza della squadra.

"La Fiorentina deve ripartire da un dato imbarazzante: la squadra ha sempre preso almeno 2 gol, a parte la partita col Napoli. Ogni centrocampo provato, che sia a 2 o a 3, ha sempre permesso all'avversario (a prescindere dal suo livello) di bucare la difesa viola almeno due volte a partita. Se non si trovano le geometrie, che si ritrovi almeno il senso di unità, di appartenenza. Che la squadra giochi più compatta anche emotivamente".

Bucciantini ha poi evidenziato alcune criticità legate agli equilibri difensivi, soffermandosi anche sulla posizione di Jimenez e sulle possibili soluzioni tattiche: "Jimenez è quasi sempre tra i migliori, ma dalla sua parte si prendono molti gol. Non si lavora sulla fase di copertura, e pensare a una difesa a 3 non è così sbagliato. Ci penserei, però, prima di optare per un modulo che esclude uno dei nostri giocatori migliori, Njie".

Infine, il giornalista ha richiamato l'attenzione sull'aspetto caratteriale e sulla necessità di ritrovare uno spirito di gruppo, coinvolgendo tutte le componenti dell'ambiente viola:

"La Fiorentina deve migliorare anzitutto nell'orgoglio: questi ragazzi non hanno ancora legato, mi pare. Questo legame deve crescere sicuramente tra i giocatori, ma anche l'allenatore e la società devono dare una mano. Di esperimenti tattici se ne sono visti già troppi, ora dobbiamo capire se dopo l'Udinese questi ragazzi diventano uomini"