Bucciantini: “Kean non va ceduto. Pellegrino è un ottimo giocatore, ora manca solo un numero 11”

Marco Bucciantini ha analizzato il mercato offensivo della Fiorentina, tra acquisti e possibili cessioni

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha proposto un’analisi approfondita dell’attacco della Fiorentina e delle possibili strategie di mercato.

"Errore della Fiorentina cedere Kean? Penso che non dovrebbe essere ceduto al Como, perché nell’orizzonte è la squadra da rimontare, nell’immaginario della Fiorentina, nell’ottica viola. I viola però con Pellegrino hanno preso sicuramente un ottimo giocatore, un calciatore superiore a Piccoli e che allo stato attuale migliora l’ex Cagliari. Pellegrino è di partenza inferiore a Kean…ma quale versione? Lo scorso anno la continuità agonistica, fisica e mentale di Pellegrino è stata superiore a quella di Kean”.

Ha concluso sottolineando la rivoluzione totale portata avanti in estate dal ds Paratici e la necessità di un grande numero 11 per completare al meglio il mercato.

“Ho l’impressione che piano piano, Paratici, che aveva abbozzato una rivoluzione totale, se cedesse anche Kean… avrebbe davvero cambiato 9/11 della squadra. Mi pare però strano dopo una campagna acquisti come quella viola privarsi di una punta che stava portando l’Italia al Mondiale ed ha dimostrato di segnare facilmente al Real Madrid, di poter fare una stagione da 20 gol. È l’attaccante italiano più forte, anche se non si è sicuri che faccia una stagione alla propria altezza. Alla Fiorentina manca ancora un acquisto determinante, un grande numero 11, un destro che gioca a sinistra”.