Bucciantini: “Il Viola Park sforna talenti, la Fiorentina deve difenderli e vincere con loro”

Marco Bucciantini ha parlato della Fiorentina e del grande lavoro del club nella crescita dei giovani talenti

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato della Fiorentina e dei tanti giovani talenti cresciuti in viola. Nel suo intervento si è soffermato soprattutto sui giocatori che la società ha lanciato e poi ceduto. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha costruito il Viola Park: se ci vai, vedi quanto scrupolo e quanta cura ci sono. Magari non è un caso, ma Fortini, Kayode, Favasuli, Comuzzo… La Fiorentina farebbe bene a produrre questi ragazzi, difenderli e poi vincere con loro. Poi, su qualcuno, può anche fare cassa”.

“Era tempo che i viola non sfornavano così tanti talenti, giocatori da Serie A ma anche da Premier League. Se hai le strutture, questo processo diventa più facile. La Fiorentina ha dimostrato di poter fare calcio con il Viola Park. Poi, però, li ha tirati su quasi tutti nello stesso ruolo: qualcuno potevano tenerlo”.