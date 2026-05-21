Bucciantini difende Vanoli: "Lo confermerebbero ovunque. Media punti da miglior viola degli ultimi anni"

Il giornalista e tifoso viola ha parlato del futuro della panchina della Fiorentina, sottolineando il lavoro fatto da Vanoli dopo il suo arrivo

Intervenuto a Radio Sportiva, Marco Bucciantini ha espresso il proprio parere sul futuro di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina.

“Vanoli merita la conferma”, ha spiegato Bucciantini. “In questo momento a Firenze è una figura poco popolare, mentre fuori dalla città molti danno quasi per scontato che debba restare. Ha preso una squadra ultima in classifica e l’ha portata alla salvezza con anticipo”. Il giornalista ha poi evidenziato i numeri raccolti dal tecnico dopo un avvio complicato: “Tolte le prime cinque partite, la sua media punti è stata molto alta, vicina a quella delle migliori Fiorentine dell’era Commisso con Italiano e Palladino”.

Secondo Bucciantini, il contesto rende ancora più significativo il lavoro svolto: “Un conto è partire bene fin dall’inizio, un altro è prendere una squadra con sei punti dopo quindici giornate e dieci lunghezze di ritardo dalla salvezza. Se poi la società vuole cambiare per dare un segnale di discontinuità dopo una stagione deludente, può farlo. Però il merito dovrebbe avere un peso e Vanoli meriterebbe di restare”.