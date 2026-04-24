Bucchioni:"Grosso una scelta intrigante. Sarri straordinario, ma potrebbe arrivare con l'idea di strafare"

Bucchioni analizza i possibili allenatori della Fiorentina: apprezza Grosso, promuove Sarri e boccia Mourinho

Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, facendo il punto sul futuro della panchina della Fiorentina. “Da mesi il nome di Grosso circola tra i possibili candidati. Sta facendo molto bene al Sassuolo, al primo anno in Serie A, proponendo anche un calcio di qualità. È proprio quel tipo di gioco di cui ha parlato anche Fabio Paratici in conferenza stampa. Poi è chiaro che non c’è ancora nulla di definito”. Sul momento attuale: “È normale che dal Viola Park non trapeli niente, finché la salvezza non sarà matematica al 100%”. Infine, le preferenze personali: “José Mourinho non lo prenderei mai. Grosso è una scelta che mi incuriosisce. Maurizio Sarri invece lo prenderei subito: sarebbe una decisione importante da parte della società. Quest’anno ha fatto cose notevoli alla Lazio. Poi bisogna capire se sarebbe davvero la scelta giusta, perché arriverebbe a Firenze con l'idea di strafare".