"Non immaginerete mai a quale grande giocatore Corvino aveva paragonato Diks. Su Berna e la clausola..."

"La clausola di Bernardeschi? La storia ci dice che la clausola la metti per vendere, basti pensare ad Higuain. Perché il giocatore la chiede? Per avere una via d'uscita. In questa vicenda il silenzio...

"La clausola di Bernardeschi? La storia ci dice che la clausola la metti per vendere, basti pensare ad Higuain. Perché il giocatore la chiede? Per avere una via d'uscita. In questa vicenda il silenzio di Bernardeschi e del suo entourage è assordante. Diciamo le cose come stanno, il suo futuro è in mano al calciatore".

Così sul futuro di Federico Bernardeschi il giornalista Enzo Bucchioni, che poi ha aggiunto: "La curva ha chiesto a Corvino di comprare un terzino, ma lui aveva preso Diks e mi diceva in estate che aveva preso il nuovo Cafu". Un paragone molto fantasioso insomma...