Bucchioni tuona contro la società: "La Fiesole ha messo la faccia al posto vostro. Vanoli va difeso!"

L'attacco di Enzo Bucchioni verso la società Viola

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha commentato il momento in casa Fiorentina durante il Salotto Viola: "La perdita di Pongracic è una brutta botta, quando è uscito contro l’Inter la difesa ha perso le distanze e Viery è stato in grande difficoltà. La sua assenza peserà, perché Viery nonostante sia stato pagato tanto è ancora acerbo e Valdepeñas ancora peggio.

"È emergenza in difesa, verrà convocato un 2010 dalla Primavera, l’ennesima dimostrazione che la campagna acquisti non è stata adeguata nonostante una spesa ingentissima… a San Siro giocava il centrocampo dello scorso anno, non è arrivato un vero centrocampista, di spessore, e ne manca uno di fisicità… mancano poi giocatori esperti. La Fiorentina deve fare la corsa su stessa perché manca di equilibrio, ma ci vuole tempo”.

“È una partita chiave per la Fiorentina, così come per l’Atalanta, che però lo sapeva visto il grande cambiamento portato da Sarri. Anche gli orobici hanno tantissime assenze, soprattutto in difesa. La Fiesole ha scavalcato la società, ciò che ha detto avrebbe dovuto farlo la dirigenza viola, mettendoci la faccia e difendendo Vanoli ed una squadra giovane, ammettendo di aver sbagliato sul mercato".

"La Fiorentina è nella stessa identica posizione di un anno fa, piena zona retrocessione, 19 gol subiti, la situazione comincia a diventare allarmante e servono risultati per irrobustirsi sul piano psicologico e avere delle certezze… direi almeno 7 punti tra Atalanta, Sassuolo e Juventus”.

“La situazione di Vanoli è complicata, ed è già stato esonerato Grosso. L’attuale tecnico viola non ha mai entusiasmato nessuno, non è un fenomeno, è un buon allenatore… ma che si fa lo si butta a mare dopo qualche giornata? Va supportato, non si può cambiare un altro allenatore".

"Vanoli è stato calato in una situazione complicatissima, la Fiorentina non è una squadra. Njie faceva la riserva nel Torino, la squadra è acerba… se metti assieme questi giocatori non fanno una squadra. Mi meraviglio di chi attacca il povero Vanoli, che sta facendo quello che può, non ha la bacchetta magica, ed ha preso una squadra non organizzata”.

Conclude: “La Fiorentina ha soltanto 5 centrocampisti in rosa, sono troppo pochi, se te ne manca uno, come Atta, sei già in emergenza. Oulai ha giocato il Mondiale a 20 anni, qualcuno lo ha paragonato a Kantè… ma non gioca mai. Vanoli ci ha detto che non è pronto, ma tirerei fuori un po’ di coraggio, non si può aspettare che i giocatori crescano in allenamento. Vederlo in panchina dà noia, è un valore”.



