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Bucchioni su Antognoni: "E' passato dal no al ni, qualcosa sta cambiando. Deciderà ciò che sente dentro"

Il commento di Bucchioni sulla decisione di Antognoni riguardo la (non)partecipazione al centenario viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 13:40
Bucchioni su Antognoni: "E' passato dal no al ni, qualcosa sta cambiando. Deciderà ciò che sente dentro" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni è tornato a parlare della possibile partecipazione di Giancarlo Antognoni alle celebrazioni per il centenario della Fiorentina.

"La scorsa settimana Antognoni aveva espresso un no piuttosto deciso, mentre ieri mi è sembrato di cogliere un 'ni'. Evidentemente qualcosa sta cambiando e sta riflettendo sulla situazione". Secondo Bucchioni, le numerose manifestazioni di affetto ricevute in questi giorni potrebbero aver avuto un peso: "Credo che tutto l'affetto che gli sta arrivando addosso lo stia facendo riflettere. Però questa resta una decisione estremamente personale".

Il giornalista ha poi sottolineato come sia impossibile giudicare o consigliare una scelta del genere: "Quando una persona prova sofferenza, la reazione è sempre soggettiva. Nessuno di noi può dirgli cosa fare o non fare. Solo lui conosce davvero quello che ha vissuto e quello che sente". Infine la conclusione: "Antognoni farà ciò che si sentirà dentro di fare. Aspettiamo con serenità la sua decisione, qualunque essa sia".

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