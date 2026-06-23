Bucchioni su Antognoni: "E' passato dal no al ni, qualcosa sta cambiando. Deciderà ciò che sente dentro"
Il commento di Bucchioni sulla decisione di Antognoni riguardo la (non)partecipazione al centenario viola
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni è tornato a parlare della possibile partecipazione di Giancarlo Antognoni alle celebrazioni per il centenario della Fiorentina.
"La scorsa settimana Antognoni aveva espresso un no piuttosto deciso, mentre ieri mi è sembrato di cogliere un 'ni'. Evidentemente qualcosa sta cambiando e sta riflettendo sulla situazione". Secondo Bucchioni, le numerose manifestazioni di affetto ricevute in questi giorni potrebbero aver avuto un peso: "Credo che tutto l'affetto che gli sta arrivando addosso lo stia facendo riflettere. Però questa resta una decisione estremamente personale".
Il giornalista ha poi sottolineato come sia impossibile giudicare o consigliare una scelta del genere: "Quando una persona prova sofferenza, la reazione è sempre soggettiva. Nessuno di noi può dirgli cosa fare o non fare. Solo lui conosce davvero quello che ha vissuto e quello che sente". Infine la conclusione: "Antognoni farà ciò che si sentirà dentro di fare. Aspettiamo con serenità la sua decisione, qualunque essa sia".