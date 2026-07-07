Bucchioni sicuro: "Valutiamo Fagioli per quello che è: per 40 mln va venduto, non è insostituibile"

L'opinione di Bucchioni sul mercato attorno a Fagioli

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato del futuro di Nicolò Fagioli e delle possibili strategie della Fiorentina sul mercato.

Il giornalista ha ribadito come nessun giocatore debba essere considerato intoccabile: “Non c’è nessuno di n, neanche Kean”. Su Fagioli, Bucchioni ha aggiunto: “Fa fatica a diventare determinante. Quest’anno ha fatto una buona stagione, ma ci sono ancora tanti dubbi e non dobbiamo valutarlo più di quello che realmente vale”. Secondo l’opinionista, davanti a una proposta importante la Fiorentina dovrebbe valutare la cessione: “Se arrivano 40 milioni va venduto e si compra un giocatore più motivato e che dà più garanzie. Bisogna avere il coraggio di fare questo tipo di operazioni”.