Bucchioni scrive: "Il Como ha messo nel mirino Kean. Il club non è certo di tenere Morata"

Dopo il raggiungimento della Champions League, il Como vuole alzare il livello del proprio attacco

Il giornalista Enzo Bucchioni, su TMW, ha fatto il punto sulle possibili mosse di mercato del Como in vista della prossima stagione, delineando scenari importanti per il reparto offensivo. Secondo Bucchioni, infatti, il club lariano non avrebbe ancora certezze sulla permanenza di Alvaro Morata: “Il Como non è così certo di tenere Morata”.

Da qui l’idea di guardare altrove, con due nomi di primo piano: “Nel mirino c’è Moise Kean della Fiorentina, ma a sorpresa anche Dusan Vlahovic potrebbe diventare una grande tentazione a parametro zero”, scrive il giornalista.