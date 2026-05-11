Bucchioni rivela: "Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, 2 mesi fa i primi contatti tra le parti"

Per il giornalista, il futuro del Campione del Mondo si tingerà di viola, Firenze è pronta a ripartire da lui

Ormai da settimane si susseguono diverse voci su chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina: da Grosso ad Iraola passando per De Rossi; tutti nomi che stuzzicano l'ambiente fiorentino, in particolare il primo, che sembra il candidato ideale anche per Enzo Bucchioni, come scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com.

"Anche a Firenze si dovrebbe ricomporre una coppia ex Juve, fra il ds Paratici e Grosso che proprio lui lanciò nella Primavera bianconera. I contatti risalgono a due mesi fa, ora che la Fiorentina è salva sarà confermato l’addio di Vanoli, l’uomo della salvezza, per ripartire con un progetto nuovo. C’è da convincere il Sassuolo, ma Grosso ha già parlato con Carnevali e una soluzione si troverà".