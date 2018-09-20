Bucchioni: "Pjaca è solo al 60%, Simeone sbaglierà tanto quest'anno, e vi dico perché..."
Enzo Bucchioni a Radio Blu:La Fiorentina ha strappato un pareggio su un campo storicamente difficile. Il timore di perdere era forte vista la forma della Sampdoria. Serviva più cinismo, è vero, ma non...
Enzo Bucchioni a Radio Blu:
La Fiorentina ha strappato un pareggio su un campo storicamente difficile. Il timore di perdere era forte vista la forma della Sampdoria. Serviva più cinismo, è vero, ma non disprezzo un punto come questo. Pjaca? Non è al massimo della condizione, credo sia al 60/70% rispetto a ciò che è. Simeone? I tre attaccanti devono lavorare molto per la squadra, se non fai i movimenti di pressione diventa tutto più prevedibile. Quindi aspettiamoci altri errori in fase realizzativa, a causa della stanchezza.