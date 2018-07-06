Bucchioni: "Penso che Corvino non abbia i fondi per mercato. So che Pioli ha contattato DV"

Queste le parole di Enzo Bucchioni a Mondo Viola su Radio Blu:“Tutti stanno facendo qualcosa sul mercato, anche squadre come Torino e Sampdoria hanno fatto di più rispetto la Fiorentina. Questo mi fa...

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2018 15:30

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