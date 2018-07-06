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Bucchioni: "Penso che Corvino non abbia i fondi per mercato. So che Pioli ha contattato DV"

Queste le parole di Enzo Bucchioni a Mondo Viola su Radio Blu:“Tutti stanno facendo qualcosa sul mercato, anche squadre come Torino e Sampdoria hanno fatto di più rispetto la Fiorentina. Questo mi fa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 15:30
Bucchioni: "Penso che Corvino non abbia i fondi per mercato. So che Pioli ha contattato DV" -
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Queste le parole di Enzo BucchioniMondo Viola su Radio Blu:

“Tutti stanno facendo qualcosa sul mercato, anche squadre come Torino e Sampdoria hanno fatto di più rispetto la Fiorentina. Questo mi fa pensare quindi o che Corvino non abbia i fondi per operare sul mercato oppure stia aspettando qualche colpo grosso. So che Pioli si è messo in contatto direttamente con i Della Valle per capire e sollecitare il mercato.

La domanda è: “Ci sono i soldi per operare sul mercato?”.

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