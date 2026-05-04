Bucchioni: "Partita complicata, la Fiorentina dovrà essere brava a ripartire con i tre giocatori offensivi"

Le parole di Enzo Bucchioni a pochi minuti dal fischio di inizio di Roma-Fiorentina

Intercettato come di consueto da "Il Pentasport" di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato nel prepartita di Roma-Fiorentina.



Ecco le parole del noto giornalista:



"Il calendario della Fiorentina dopo stasera non è facilissimo, è bene che la Fiorentina si salvi prima possibile. C'è questo cambio di Mandragora che era sembrato un pochino affaticato magari stasera serve più la gamba di Brescianini. Mandragora è un giocatore molto importante, forse non è brillantissimo ma tatticamente è un giocatore prezioso. Davanti speriamo che Gudmundsson lasci finalmente il segno, stasera la Roma con la sconfitta del Milan crede ancora di più alla possibilità della Champions.

Partita complicata, la Fiorentina dovrà essere brava a ripartire con i tre giocatori offensivi. Per chiudere il prima possibile questo discorso salvezza e pensare al futuro anche se sono convinto che il direttore sportivo lo stia già facendo. Sono almeno due mesi che Paratici sta pensando al futuro, spero sia un futuro radioso a cominciare dall'allenatore."

Su Gosens:

"Di sicuro è un rischio. Gosens poche partite l'ho visto con la gamba, quando c'è la difesa a tre gioca meglio, da quando la Fiorentina gioca a 4 fa più fatica. La Roma gioca molto sugli esterni, bisognerà che siano bravi i centrocampisti a raddoppiare.

Se costringi Gosens all'1vs1 puoi andare in difficoltà, l'unica soluzione poteva essere allargare Ranieri ma Vanoli non lo fa. Si affida ai suoi, Gosens in campo pesa dal punto di vista della personalità".

