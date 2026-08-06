Bucchioni: "Mastantuono può diventare un campionissimo: è un colpo che accende l'animo dei tifosi"

L'opinione di Enzo Bucchioni sull'affare Mastantuono

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva per commentare l'acquisto di Mastantuono: “Mastantuono potenzialmente può diventare un campionissimo. Da quando ha 15 anni in Argentina si parlava di lui come di una stella assoluta. Il Real Madrid l’ha pagato oltre 50 milioni a 17 anni, ha faticato un po’ ma chi non l’avrebbe fatto in una stagione di grande caos dei Blancos?”



“Prendere un calciatore come Mastantuono è un bel segnale da parte della Fiorentina: l’unica remora ce l’ho dal punto di vista dell’accordo, ossia la formula del prestito secco. A fine stagione, se non è un’operazione alla Nico Paz, che ha permesso e permetterebbe in ogni caso al Como di ottenere qualcosa, sotto questo aspetto qualche dubbio ce l’ho… ma la Fiorentina deve rilanciare e sta costruendo una squadra molto interessante, con giocatori di prospettiva come Oulai e Atta”.



“Mastantuono è uno di quei calciatori che nell’immaginario collettivo eccitano il tifoso, un giocatore che salta l’uomo con grande facilità, un tipo di giocatore che si fatica a trovare oggi nei campi, in un calcio molto più fisico e banale. La Fiorentina è stata abituata ad avere questo tipo di giocatori, da Antognoni, a Rui Costa… vedremo se poi varrà questi profili, però è un’operazione eccitante, anche dal punto di vista dell’immagine è un’operazione forte e intelligente”.