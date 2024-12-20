Bucchioni: "Le seconde linee della Fiorentina fanno una fatica immane, bisogna rifletterci sopra"

Il noto giornalista ha commentato il pareggio dei viola di Palladino in casa del Vitoria Guimaraes di ieri sera

A La Gazzetta dello Sport Enzo Bucchioni ha parlato del pareggio dei viola in casa del Vitoria: "Non è stata una grande serata per la Fiorentina e lo possiamo dire chiaramente perché i giocatori viola hanno faticato molto, per me siamo un po' in riserva e ci sta, però non bisogna mollare ora perché comunque l'obbiettivo è stato raggiunto. Abbiamo evitato i playoff e va bene così, non abbiamo evitato completamente il Chelsea però questo ora non è importante perché il futuro è da scrivere un po' alla volta. Abbiamo visto dei giocatori senza il giusto linguaggio del corpo, per esempio Gudmundsson non ha legato bene il gioco, Kouamé ha fatto troppi errori e Ikoné non ha accompagnato Dodo. Di positivo mi tengo l'atteggiamento di riscossa, il cuore e la grinta di chi non molla mai, poi con l'ingresso di più titolari la Fiorentina è migliorata. Purtroppo le seconde linee viola fanno fatica anche in Conference e deve essere un tema per il futuro."

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