Bucchioni: "La fortuna è stata avere Italiano, ha mascherato i problemi. Ora siamo sulla giusta strada"

Le parole di Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha commentato il nuovo corso della Fiorentina, soffermandosi sul lavoro di Fabio Paratici, sulla ricostruzione della rosa e sul futuro di alcuni giocatori.



"Finalmente abbiamo imboccato una strada che considero corretta. Poi nel calcio può capitare di sbagliare una stagione, ma oggi mi sembra che ci siano competenza e professionalità. Si riparte con un progetto completamente diverso rispetto al passato".

Secondo il giornalista, la Fiorentina dovrà intervenire in modo profondo sulla rosa: "La squadra va riformata. Hai scelto un allenatore con determinate idee di calcio e adesso devi costruirgli una rosa adatta alle sue caratteristiche. Non avevamo torto quando dicevamo che serviva più calcio nelle scelte della società. Se vendi Vlahovic e lo sostituisci con Cabral, è evidente che alcuni errori li hai commessi".



Bucchioni ha poi ricordato il contributo dato da Vincenzo Italiano negli anni scorsi: "La fortuna di Commisso è stata trovare un allenatore come Italiano, che è riuscito a mascherare diversi problemi e fragilità che la squadra aveva già da tempo".



Infine il passaggio sul mercato e sul futuro dei giocatori più importanti: "Per me nessuno è incedibile. Se arriva un'offerta da 40 milioni di euro per Kean, anche se avresti voluto trattenerlo, devi prenderla in considerazione e forse persino favorire l'operazione. L'Atalanta è cresciuta proprio con questa mentalità: non ha mai trattenuto i giocatori a tutti i costi, ma ha sempre fissato il prezzo giusto".

La conclusione è sul metodo che dovrà seguire la Fiorentina: "Serve un grande lavoro di scouting. Paratici ha spiegato chiaramente che la strada sarà questa e credo sia il modo giusto per costruire una squadra competitiva e sostenibile".