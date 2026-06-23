Labaro Viola

Bucchioni: "La fortuna è stata avere Italiano, ha mascherato i problemi. Ora siamo sulla giusta strada"

Le parole di Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 13:34
Bucchioni: "La fortuna è stata avere Italiano, ha mascherato i problemi. Ora siamo sulla giusta strada" -
News
Condividi

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha commentato il nuovo corso della Fiorentina, soffermandosi sul lavoro di Fabio Paratici, sulla ricostruzione della rosa e sul futuro di alcuni giocatori.

"Finalmente abbiamo imboccato una strada che considero corretta. Poi nel calcio può capitare di sbagliare una stagione, ma oggi mi sembra che ci siano competenza e professionalità. Si riparte con un progetto completamente diverso rispetto al passato".
Secondo il giornalista, la Fiorentina dovrà intervenire in modo profondo sulla rosa: "La squadra va riformata. Hai scelto un allenatore con determinate idee di calcio e adesso devi costruirgli una rosa adatta alle sue caratteristiche. Non avevamo torto quando dicevamo che serviva più calcio nelle scelte della società. Se vendi Vlahovic e lo sostituisci con Cabral, è evidente che alcuni errori li hai commessi".

Bucchioni ha poi ricordato il contributo dato da Vincenzo Italiano negli anni scorsi: "La fortuna di Commisso è stata trovare un allenatore come Italiano, che è riuscito a mascherare diversi problemi e fragilità che la squadra aveva già da tempo".

Infine il passaggio sul mercato e sul futuro dei giocatori più importanti: "Per me nessuno è incedibile. Se arriva un'offerta da 40 milioni di euro per Kean, anche se avresti voluto trattenerlo, devi prenderla in considerazione e forse persino favorire l'operazione. L'Atalanta è cresciuta proprio con questa mentalità: non ha mai trattenuto i giocatori a tutti i costi, ma ha sempre fissato il prezzo giusto".
La conclusione è sul metodo che dovrà seguire la Fiorentina: "Serve un grande lavoro di scouting. Paratici ha spiegato chiaramente che la strada sarà questa e credo sia il modo giusto per costruire una squadra competitiva e sostenibile".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok