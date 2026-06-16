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Bucchioni: "La Fiorentina può tenere Kean che guadagna 5 milioni? Se vuole diventare una bandiera bene"

Le parole di Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2026 14:00
Bucchioni: "La Fiorentina può tenere Kean che guadagna 5 milioni? Se vuole diventare una bandiera bene" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha commentato le parole di Antognoni sulla non partecipazione alla festa del Centenario della Fiorentina e si è soffermato anche sul delicato futuro di Moise Kean.Sul caso Antognoni, il giornalista ha invitato alla prudenza: "Non mi sento di dargli consigli. Solo lui sa perché dice certe cose e quanto sia ancora aperta quella ferita. Ognuno vive certe situazioni a modo suo e con la propria sensibilità. Antognoni ha dato la vita alla Fiorentina e a questa città, quindi non possiamo giudicare la sua reazione". Bucchioni ha poi aggiunto: "La Fiorentina lo ha invitato, ma per quello che rappresenta non basta una lettera. Come ha detto lui stesso, servivano passi più concreti. È un uomo che si sente ferito nella propria dignità". Capitolo Kean: "Sono curioso di vedere come Paratici gestirà la situazione. La chiave per capire Kean non ce l'ha nessuno, e lo dimostra tutta la sua carriera. In alcuni momenti è un grandissimo giocatore, in altri si assenta completamente. Non è un personaggio lineare e forse non basta nemmeno parlare con il procuratore". Secondo Bucchioni, anche l'assenza dalle coppe europee potrebbe incidere sulle scelte dell'attaccante: "Magari per la Nazionale, per gli sponsor o semplicemente per avere un palcoscenico diverso potrebbe voler andare via". Infine una riflessione economica: "La Fiorentina può permettersi di tenere un giocatore che guadagna 5 milioni quando il resto della rosa percepisce molto meno? Credo che questo ingaggio abbia pesato anche nella scorsa stagione. Poi bisogna chiedersi: che mercato ha oggi Kean?". La conclusione è netta: "Se vuole diventare la bandiera della rinascita della Fiorentina, allora me lo tengo stretto. Ma se hai già un attaccante funzionale al progetto e arriva un'offerta da 40 milioni di euro, allora è giusto fare delle valutazioni".

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