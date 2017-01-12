Bucchioni: "La Fiorentina ha personalità. Berna vero leader, ieri l'ha vinta lui"

Contro la Juventus i viola non partono già battuti. Ieri all'intervallo mi aspettavo un altro giocatore offensivo

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Domenica arriva la Juventus. Ogni squadra ha una sua personalità, si è visto più volte anche proprio contro i bianconeri. Genoa e Milan hanno battuto la Juve, e la Fiorentina non ha nulla da invidiare ai rossoneri dal punto di vista dell’organico. La Fiorentina ce l’ha la personalità. Anche dal punto di vista tecnico non parte battuta, se gioca come contro il Napoli se la può giocare .La vittoria con il Chievo? Contava il risultato, l’obiettivo era andare avanti. Bernardeschi è maturato in modo esponenziale, quest’anno è più dentro la partita, maturo e leader. Ieri sera l’ha vinta lui, grazie al supporto del pubblico. Da una parte poi ho visto Maran, un allenatore reattivo, mentre Sousa ha tenuto quattro difensori in superiorità numerica. All’intervallo doveva esser messo un altro giocatore offensivo, il Chievo era nel pallone e la partita sarebbe stata chiusa".