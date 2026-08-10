Bucchioni: "La Fiorentina è indubbiamente la regina del mercato. L'esterno offensivo non sarà un nome banale"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, parla anche di Fiorentina: "Sta cercando di mettere a posto definitivamente l’attacco".

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale scritto per TMW, ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue parole: "Fiorentina. La società viola, indubbiamente la regina del mercato, dopo aver preso Mastantuno e infiammato la città, sta cercando di mettere a posto definitivamente l’attacco".

"Come alternativa al confermato Kean è stato scelto e bloccato da tempo Pellegrino del Parma. Ora per Piccoli s’è fatto avanti il Bologna, la trattativa sta per chiudersi con il prestito e l’obbligo a diciotto milioni e allora Paratici potrà chiudere Pellegrino. Resta vuota la casella dell’esterno offensivo, ma il nome è una sorpresa, non sarà banale, la Fiorentina vuole stupire ancora"