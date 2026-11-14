Bucchioni: "La Fiorentina deve diventare un po' folle. Njie ha qualità straordinarie, è una lieta sorpresa"

Il commento di Enzo Bucchioni in vista della ripresa del campionato con l'appuntamento a Monza da non sbagliare per la Fiorentina

Enzo Bucchioni intervistato dal Pentasport di Radio Bruno ha parlato della ripresa del campionato della Fiorentina che sfiderà il Monza tra 9 giorni.

Ecco le parole del noto giornalista toscano.

Sulle prossime sfide contro Monza e Udinese:

"Deve essere lo slancio, vieni da tre risultati utili consecutivi, 5 punti. Il Monza è una neopromossa che gioca un buon calcio ma tu sei la Fiorentina. Con il mercato estivo, le ambizioni e le aspettative devi iniziare a fare punti. Il campo di Udine è sempre stato maledetto, un campo complicato ma la squadra è ultima in classifica e il valore della Fiorentina c'è. L'attacco può fare male con Mastantuono e Njie, la sosta ci fa stare un po in apprensione. Se ci fosse stata la partita nell'immediato le certezze sarebbero aumentate ma i miglioramenti si sono visti"

Su Pedro Gonçalves:

"Alcune partite le hanno vinte i singoli. A Sassuolo hai vinto con giocate dei singoli. Dobbiamo crescere nella difesa complessiva e devi chiudere gli spazi con gli attaccanti e i centrocampisti. Se hai maggiore solidità e riesci a concedere meno spazi dai spazio all'estro dei giocatori offensivi. Ora il miglioramento deve essere deciso per uscire da quella zona li. Se riesci a fare risultato con il Monza e l'Udinese anche la classifica inizia ad avere un aspetto diverso. Attraverso il gioco possono crescere tutti, tu paghi quelle tre partite iniziali. In un mondo normale almeno 4 punti tra Frosinone e Torino dovevi farli. Aggiungi 4 punti a questi 9 e saresti in una zona di tranquillità assoluta, poi tirarsi fuori è complicato in un livellamento che il nostro campionato sta dimostrando"

Su Njie:

"Sono sorpreso, è un giocatore che nel Torino non era titolare perchè era un giocatore discontinuo. Ma è un giocatore che aveva delle amnesie, fa la giocata e poi si estranea dalla partita. È ancora molto giovane, ma sta trovando continuità anche all'interno della partita. Lo vedi che è un giocatore che sta imparando a diventare giocatore. Le qualità tecniche le ha sempre avute, credo che possa ancora crescere. Le qualità sono straordinarie, sta facendo gol e assist. È una lieta sorpresa"

Sul modulo giusto:

"Se i giocatori offensivi sanno che il loro compito è anche quello di fare la fase difensiva, ti puoi permettere anche 4 attaccanti e lo abbiamo visto contro la Juventus.

Se riesce a stare più corto il sotto punta che sia Gonçalves o Atta e appena persa palla occupano gli spazi, il 4-2-3-1 sia il modulo ritagliato addosso perchè hai tanti giocatori offensivi. Le qualità di questa squadra sono in avanti, il coraggio lo devi avere, questa squadra deve diventare un po' folle. Le caratteristiche sono queste e il 4-2-3-1 potrebbe esaltarle, Gonçalves deve crescere, Atta deve entrare nei meccanismi. Poi la forza possono essere i cambi, guardate la Roma che cambi che fa intorno al 60'.

Gonçalves secondo me la mezzala non può farla, anche per caratteristiche fisiche"