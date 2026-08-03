Bucchioni: "Kayode è stato proposto all'Inter. Juventus? Dopo Joao Mario prepara altre cessioni"

Le parole di Enzo Bucchioni nell'editoriale per tuttoilmercatoweb

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni, tra i tanti temi, ha parlato anche del mercato in uscita della Juventus, soffermandosi sull'operazione che ha portato Joao Mario alla Fiorentina, giocatore che in questo momento sta svolgendo le visite mediche con il club gigliato.

"Carnevali ha dato un’accelerata, ma non senza guardare alle cessioni con le quali si dovranno recuperare risorse e alleggerire il monte ingaggi. Ieri s’è chiusa l’operazione Joao Mario con la Fiorentina. Il portoghese passa in viola con un semplice diritto di riscatto fissato a dodici milioni. Poi toccherà a David (quando arriverà l’attaccante), a Di Gregorio (idem portiere), ma anche a Rugani, Zhegrova, Adzic, Arthur, Miretti e Gatti. Passando all’Inter, Chivu è stato molto chiaro: serve un esterno destro. Si sapeva, ovviamente. Da Palestra in giù le scelte non sono state fortunate e Diouf nel ruolo non convince. L’ultimo proposto è l’ex viola Kayode, ma l’allenatore chiede un profilo più alto".