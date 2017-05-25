Bucchioni: "Ieri cena Sousa-squadra, annunciato l'addio. Ecco qual è il problema di Pioli con l'Inter"

Assenti tutti i dirigenti tranne Andrea Rogg che è in rottura totale. Vendere i Big per rifondare" così Bucchioni a Radio Blu

Queste le parole di Enzo Bucchioni a Radio Blu:

"Per fare una rivoluzione e rifondare la squadra basta dare via quattro-cinque giocatori: Kalinic, Bernardeschi, Ilicic, Tatarusanu e magari Badelj. Con la cessione di questi calciatori ricavi 90 milioni di euro.

La società da lunedì mattina non vede l'ora di finire la stagione

Ieri sera c’è stata una cena pagata da Sousa con tutti i giocatori della squadra, non c'era però nessun dirigenti tranne Andrea Rogg, anche lui in uscita e in rottura con la Fiorentina. C’è stata questa cena dove Sousa ha ringraziato il gruppo e tutta la sua squadra. È stata così sancita totalmente la fine di Sousa a Firenze. Da lunedi invece Corvino assieme ai suoi collaboratori si metteranno al lavoro per sistemare la questione del nuovo tecnico.

Pioli sta avendo dei problemi con la buona uscita dall’Inter. Lui vorrebbe anche gli stipendi delle stagioni che gli rimarrebbero. Suning invece vorrebbe dargli come buona uscita soltanto lo stipendio di quest’anno" conclude Enzo Bucchioni.