Bucchioni: "Grosso aprirà un nuovo ciclo, un progetto simile a quello del Como. Torneremo a divertirci"

Le parole di Enzo Bucchioni sul nuovo allenatore della Fiorentina

Intervenuto a Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha parlato dell' arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, descrivendolo come l’inizio di una nuova era tecnica.

“Grosso rappresenta l’avvio di un nuovo corso”, ha spiegato Bucchioni. “Parliamo di un’idea di calcio diversa e di un progetto che potrebbe assomigliare molto a quello del Como”.

Secondo il giornalista, il club viola sarebbe pronto a cambiare profondamente pelle: “La Fiorentina sarà rinnovata in maniera importante, con tanti giovani e giocatori affamati. È un cambio di linea che sta portando avanti Fabio Paratici dopo aver raggiunto la salvezza”.

Bucchioni ha poi aggiunto alcuni dettagli : “Grosso dovrebbe firmare un contratto di due o tre anni, perché servirà tempo per costruire questo progetto. Però credo che con lui la Fiorentina possa tornare a divertirsi e ritrovare anche un forte senso di appartenenza. A Sassuolo ha fatto davvero molto bene, dimostrando di avere idee e personalità”.