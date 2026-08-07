Bucchioni esalta la Fiorentina: "Ha già un'identità. Si vede un'idea di gioco che cresce e si consolida"

Bucchioni fa il punto della situazione dopo l'amichevole di ieri sera

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha tracciato un bilancio del precampionato della Fiorentina, soffermandosi sul lavoro di Fabio Grosso, sull'arrivo di Franco Mastantuono e sulle prossime mosse di mercato.

Secondo il giornalista, i risultati delle amichevoli contano fino a un certo punto: “È un buon bilancio. Le cose che interessano non sono i risultati, ma i progressi e l'identità. Ci sono tanti giocatori nuovi e bisogna migliorare i movimenti, però si vede un'idea di gioco che cresce e si consolida”. Bucchioni ha poi sottolineato l'evoluzione tattica della squadra: “Grosso sta passando al 4-3-2-1. Rispetto all'anno scorso c'è una grande differenza: dopo le amichevoli estive non sapevamo come avrebbe giocato la Fiorentina, oggi invece si vede che c'è un lavoro dietro e una costruzione”.

Tra i singoli, una menzione speciale per i nuovi arrivati: “Atta ha qualcosa in più degli altri. Anche Oulai, nei pochi minuti che ha giocato, ha fatto molto bene”.

Spazio poi al colpo Mastantuono, accolto da centinaia di tifosi al suo arrivo a Firenze: “È una grande operazione. Godiamoci questo momento, ieri sera è stato straordinario vedere così tanta gente all'aeroporto. Quando c'è questa energia positiva va sfruttata. È un'operazione che va anche oltre il campo: in tutto il mondo parleranno della Fiorentina e abbiamo anche ottimi rapporti con il Real Madrid”.

Sulla vicenda Antognoni, Bucchioni ha espresso il proprio rammarico: “È una storia che fa male a tutti. Io la chiuderei qui, perché è una sconfitta per tutti”.

Infine uno sguardo al mercato: “La squadra è stata rivoluzionata, adesso bisogna lavorare sulle uscite. Ci sono una decina di giocatori da cedere, ma credo che Paratici riuscirà a sistemare tutto entro la fine del mercato. Se Kean rimane, vuol dire che vuole davvero restare. L'allenatore lo vede ogni giorno in allenamento e sa bene che atteggiamento ha”.