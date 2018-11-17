Bucchioni: "Corvino da anni è in ritardo. 250 milioni per la Fiorentina? Soldi buttati"

Enzo Bucchioni a Mondo Viola su Radio Blu:"Corvino non ha più la forza che aveva prima sul mercato. (...) Negli ultimi anni è sempre arrivato in ritardo sulle trattative di mercato: tipo la cessione d...

Enzo Bucchioni a Mondo Viola su Radio Blu:

"Corvino non ha più la forza che aveva prima sul mercato. (...) Negli ultimi anni è sempre arrivato in ritardo sulle trattative di mercato: tipo la cessione di Bernardeschi o il mercato di quest'estate con giocatori presi nei giorni finali.

Non credo che la Fiorentina verrà venduta, finchè si chiedono oltre 250 milioni di euro. E' una domanda superiore al vero valore della società stessa e gli investitori non vogliono certo buttare via soldi. Sono due anni che la Fiorentina non arriva tra il sesto-settimo posto. Stiamo parlando di un club che dovrebbe stare davanti all'Atalanta, alla Sampdoria, dovrebbe lottare con la Lazio".