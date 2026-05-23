Bucchioni: "Contestazione sacrosanta, ma manca Ferrari: un grande manager doveva intervenire prima"

Le parole di Enzo Bucchioni che critica la gestione societaria della stagione Viola

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "La liberazione c'era già alla salvezza matematica. Ho sempre avuto la sensazione che la Fiorentina potesse fare disastri con chiunque. Adesso c'è da capire che tipo di progetto ha in mente Joseph Commisso e il budget a disposizione di Paratici".

Aggiunge: "I giocatori sono i responsabili, ci si poteva aspettare di più, ma manca Ferrari: non ho sentito autocritica da parte sua, lui e tutta la catena non hanno capito cosa stava succedendo. Un grande manager deve intervenire, già nelle disastrose amichevoli estive: non si capiva il tipo di calcio messo in campo. Spero che Paratici faccia una rivoluzione, iniziando a fare calcio. Ma non diamogli pressioni, il lavoro è collettivo".

Sulla contestazione: "Non mi ha stupito, è normale prendersela con i giocatori che non hanno mostrato senso di appartenenza. In tanti saranno ceduti, ma non mi posso fermare qui. In primis ha sbagliato la società, va mandato un messaggio a loro".

Su Vanoli: "Ha meritato il coro da parte dello stadio. Ha dimostrato dedizione e appartenenza. Ha centrato l'obiettivo. Poi si dovrà decidere quale allenatore dà maggiori garanzie".

Su Comuzzo: "Calcisticamente non era pronto, gli mancano fondamentali: capacità di difendere, la postura. L'hanno buttato nella mischia troppo presto. Ha qualità fisiche importanti, sa marcare, bisogna lavorarci e ricostruire l'aspetto psicologico. Non è mai stato lucido. Ha bisogno di fiducia".