Bucchioni: "Con 200 milioni di budget a disposizione essere terz'ultimi è roba da Guinness dei primati"

La critica di Enzo Bucchioni sui difetti di costruzione della Fiorentina che fa fatica ad ingranare in questo inizio di campionato

Enzo Bucchioni ha commentato i risultati dell'ottava giornata di campionato all'interno del suo editoriale per TMW.

Ecco le parole del noto giornalista:

"La Fiorentina ieri può aver tratto qualche vantaggio, ma una settimana prima, a sua volta, era stata penalizzata nettamente contro il Como.

Si rischia di falsare il campionato, se lo metta bene in testa Orsato. Se erano eccessive le chiamate al Var dell’anno scorso, almeno si sanavano anche gli errori. Oggi si lasciano gli arbitri al loro destino. Vanoli deve avere del tempo perchè Paratici gli ha dato una squadra talmente imperfetta, giovane e acerba, che ieri se avesse voluto sostituire un centrocampista (era il caso di farlo) o aggiungerne uno per difendersi meglio senza chiudersi come ha fatto, in panchina non ce n’era mezzo. Ma non solo questo. Con oltre duecento milioni di budget a disposizione (compresi gli eventuali riscatti) essere terzultimi in classifica per Paratici è roba da Guinness dei primati. Tra Sarri e Vanoli sfida thriller giovedì al Franchi."

