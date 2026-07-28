Bucchioni: "Comuzzo? Giusto mandarlo via. La situazione di Kean è strana: possibile non ci sia una cura?"

Bucchioni commenta il nuovo corso viola ai microfoni di radio Bruno

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, commentando le ultime operazioni di mercato della Fiorentina e il nuovo corso avviato da Fabio Paratici e Fabio Grosso.

COMUZZO "È un'operazione fatta bene, al di là dell'aspetto economico. Serve a rilanciare un giocatore giovanissimo che però si stava un po' spegnendo. L'anno scorso si è perso, è stata una stagione disastrosa e non era sereno. È giusto mandarlo via e fargli cambiare aria. Gli accordi li farà Paratici e sono convinto che li gestirà intelligentemente".

KEAN"È una situazione strana. Oggi la medicina fa di tutto, c'è un problema alla caviglia che si trascina dai tempi della Juventus. Fermatelo. Non capisco questa agonia dal punto di vista medico. È una cosa che non si può curare, anche attraverso un intervento? Alla Fiorentina sono ormai sette mesi che ha questo problema e spero che possa guarire il prima possibile". Secondo Bucchioni, anche il Como starebbe valutando attentamente la situazione: "Il Como sicuramente sta prendendo in considerazione anche questo aspetto prima di fare un'eventuale offerta".

IL PIAZZAMENTO IN CLASSIFICA Sul possibile obiettivo stagionale, il giornalista invita alla prudenza: "È una ripartenza, non si può dire adesso dove potrà arrivare la Fiorentina. Prima vorrei vedere l'identità della squadra e il modo di giocare. Poi potrà crescere un progetto sportivo per lottare per i posti in Champions League ed Europa League, dove la Fiorentina merita di stare". "Le annate storte possono capitare, ma la Fiorentina deve tornare a far parte di quel gruppo di squadre che ogni anno lottano per conquistare un posto in Europa".

GROSSO Bucchioni ha poi parlato della scelta del nuovo allenatore: "Vanoli faceva parte della stagione maledetta dell'anno scorso. Va bene ricordare che la salvezza non era scontata, ma sono annate che devono essere messe alle spalle. Paratici sta costruendo una squadra completamente o quasi nuova e c'era bisogno di cambiare. È arrivato Grosso, un allenatore diverso, con la testa sgombra e una grande energia, perché sa che questa può essere l'occasione della sua carriera. Porta con sé anche un momento di positività: il Sassuolo giocava molto bene. Abbiamo fatto un passo in avanti, senza disconoscere i meriti di Vanoli. Dobbiamo dare tempo e lasciarli lavorare. Stiamo facendo un bel mercato, ma servirà tempo per costruire e lavorare sul campo".

SOLOMON Infine, un giudizio sull'esterno israeliano: "Ha fatto delle buone partite, gli darei un 6. Però spero che Paratici possa portare giocatori più incisivi, esterni capaci di saltare l'uomo. Se ne prendiamo due di alto livello, allora Solomon lo puoi riprendere".