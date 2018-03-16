Bucchioni: "Badelj è un signore, non come il procuratore. Se resta a Firenze..."
Queste le parole di Enzo Bucchioni: "Badelj? Mi auguro che possa esserci un ripensamento. Ha dimostrato a tutti di essere un signore, a differenza del suo procuratore. Ovviamente deve fare quello che...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 09:42
Queste le parole di Enzo Bucchioni: "Badelj? Mi auguro che possa esserci un ripensamento. Ha dimostrato a tutti di essere un signore, a differenza del suo procuratore. Ovviamente deve fare quello che considera più giusto per il futuro. Se dovesse restare sarebbe un grande gesto di amore per Firenze"