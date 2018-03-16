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Bucchioni: "Badelj è un signore, non come il procuratore. Se resta a Firenze..."

Queste le parole di Enzo Bucchioni: "Badelj? Mi auguro che possa esserci un ripensamento. Ha dimostrato a tutti di essere un signore, a differenza del suo procuratore. Ovviamente deve fare quello che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 09:42
Bucchioni: "Badelj è un signore, non come il procuratore. Se resta a Firenze..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Queste le parole di Enzo Bucchioni: "Badelj? Mi auguro che possa esserci un ripensamento. Ha dimostrato a tutti di essere un signore, a differenza del suo procuratore. Ovviamente deve fare quello che considera più giusto per il futuro. Se dovesse restare sarebbe un grande gesto di amore per Firenze"

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