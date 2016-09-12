Bucchioni: "Atteggiamento sbagliato in queste prime gare, serve più aggressività"

Borja così bravo che ti condiziona, ma se gli altri sono fermi...

Enzo Bucchioni, ai microfoni di Radio Bruno, si esprime sull'avvio di stagione: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento mostrato dalla squadra in queste prime gare. La tecnica da sola non basta serve maggiore aggressività, tante squadre si sono dimostrate superiori sotto questo aspetto ed è proprio qui che serve una crescita".

Prosegue su Borja: "È così bravo che ti condiziona ma non mi sembra possibile farne a meno. Se la squadra è ferma però è tutto più prevedibile".

Conclude sulle polemiche arbitrali della domenica: "Gli arbitri mostrino equità nelle loro decisioni".