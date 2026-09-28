Bucchioni attacca Paratici: “Ha le stesse colpe di Grosso in questo inizio stagione"

Enzo Bucchioni è tornato a parlare dell’esonero di Fabio Grosso

Il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato dei recenti cambi in panchina in Serie A. L’occasione gli ha permesso di tornare sull’esonero di Fabio Grosso e di lanciare una frecciatina, neanche troppo velata, al direttore sportivo viola Fabio Paratici. Queste sono state le sue parole:

"A proposito di decisioni discutibili, è saltata un’altra panchina, la terza. Il primo è stato Grosso, licenziato dalla Fiorentina dopo che il direttore sportivo che l’aveva scelto (Paratici) gli ha curiosamente costruito una squadra con giocatori molto poco adatti al calcio che voleva fare l’allenatore. Colpe almeno da dividere a metà".