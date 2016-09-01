Bucchioni: "Andrea Della Valle avaro, la Fiorentina non è più forte, nemmeno i soldi per prendere Jovetic..."

Anche il giornalista attacca: "Mercato grigio, si è pensato solo ai soldi e alle plusvalenze

Nel suo consueto editoriale per tuttomercatoweb ha parlato di Fiorentina il giornalista Enzo Bucchioni, queste le sue parole per le vicende di casa viola:

"La Fiorentina, in teoria, di lacune non ne dovrebbe avere perché ha confermato sostanzialmente (Alonso a parte) la squadra dell'anno scorso che ha fatto bene. Ma non è così, l'anno scorso la stagione è stata drogata da una partenza a razzo, il valore reale di alcuni giocatori è tutto da verificare, altri hanno un anno in più sulle spalle. L'avarizia di Adv che ha pensato solo ai conti e alle plusvalenze, ha costretto Corvino a colpi di seconda (se va bene) o terza fascia. Non hanno potuto pagare neppure lo stipendio a Jovetic, mi sembra un po' grigia"