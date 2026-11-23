Bucchioni: “Anche la Juve è su Hojbjerg, c’è da capire se la Fiorentina ha strappato un impegno”

Per Bucchioni c’è la possibilità che la Fiorentina abbia già strappato un impegno su Hojbjerg

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell’interesse comune di Fiorentina e Juventus per Hojbjerg:

“Ma i dirigenti bianconeri vogliono andare oltre Spalletti, è evidente che per completare la rosa servano un esterno sinistro per il deludente Cambiaso e un regista più vivo di un Douglas Luiz poco dinamico. I nomi in pole position sono quelli di Udogie del Tottenham e del danese Hojbjerg sul quale però dall’estate scorsa c’è anche la Fiorentina. Si tratta di capire se i viola hanno strappato o meno qualche impegno prima dell’interesse dei bianconeri.” Lo scrive su TMW