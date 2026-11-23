Bucchioni: “Anche la Juve è su Hojbjerg, c’è da capire se la Fiorentina ha strappato un impegno”
Per Bucchioni c’è la possibilità che la Fiorentina abbia già strappato un impegno su Hojbjerg
A cura di Andrea Pagni
23 novembre 2026 11:44
Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell’interesse comune di Fiorentina e Juventus per Hojbjerg:
“Ma i dirigenti bianconeri vogliono andare oltre Spalletti, è evidente che per completare la rosa servano un esterno sinistro per il deludente Cambiaso e un regista più vivo di un Douglas Luiz poco dinamico. I nomi in pole position sono quelli di Udogie del Tottenham e del danese Hojbjerg sul quale però dall’estate scorsa c’è anche la Fiorentina. Si tratta di capire se i viola hanno strappato o meno qualche impegno prima dell’interesse dei bianconeri.” Lo scrive su TMW