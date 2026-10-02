Brutto errore di Dragusin in nazionale. Il difensore viola viene espulso al 22' per fallo da rigore su Lewandowski

Dura appena 22 minuti il ritorno in campo di Dragusin che atterra Lewandowski in area e commette calcio di rigore più espulsione

Continuano gli up and down di Radu Dragusin.

Dopo una buona partita contro la Svezia, il difensore della Fiorentina era stato messo a riposo dal ct contro la Bosnia. Una scelta che non era piaciuta all'entourage del calciatore che aveva criticato le scelte del ct Hagi.

Oggi Dragusin è stato scelto in campo nella sfida contro la Polonia e il difensore della Fiorentina ha commesso un grave errore che rischia di compromettere il risultato finale.

Dopo appena 22 minuti, Dragusin sbaglia la lettura sul rilancio del portiere polacco. Il pallone rimbalza e Lewandowski ne approfitta anticipando con il corpo il possente centrale viola che lo spinge irregolarmente.

Rigore per la Polonia che Lewandowski poi trasformerà ed espulsione diretta per il difensore rumeno.

Partita finita anzitempo ed errore da matita rossa per il centrale classe 2002 che chiude con un cartellino rosso la serie di partite di Nations League con la Romania e potrebbe tornare a Firenze in anticipo.