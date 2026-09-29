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Brutta prestazione di Pongracic con la Croazia: sostituito all’intervallo, era stato ammonito

Malissimo Pongracic contro i campioni del mondo

A cura di Andrea Pagni
29 settembre 2026 22:13
Brutta prestazione di Pongracic con la Croazia: sostituito all’intervallo, era stato ammonito -
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La Croazia sta giocando questa sera contro la Spagna campione del mondo in carica. Serata che si preannunciava difficile per i croati e così è stata, anche e soprattutto per Marin Pongracic. Autore di un bruttissimo primo tempo è stato sostituito all’intervallo dopo aver anche rimediato un cartellino giallo. Momento non felicissimo per l’ex Lecce

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