Brovarone preoccupato: “Gestione Fiorentina segnale di ridimensionato. Non so quanto durerà Commisso”

Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Italia 7 per analizzare le parole del Presidente Rocco Commisso in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole: “Commisso mi faceva divertire e mi ha anche infiammato all’inizio talmente tanta era la gioia di abbandonare i Della Valle. Vivo il calcio standoci dentro, ma da fiorentino mi piace anche divertirmi come tifoso. Sta succedendo qualcosa in seno alla società. Non metto zizzania, ma una gestione come quella degli ultimi periodi è un segnale chiarissimo di ridimensionamento lampante. E non so neppure quanto durerà Commisso a Firenze. La società è in una posizione che rispetto, ci mancherebbe, ma qualcosa sta accadendo. Impossibile che si siano fatti passi indietro così dopo aver venduto i 2 più forti che avevamo. Sentirmi dire che ci sono 50 milioni da spendere in 4 anni per me è uno scherzo. Io ho sempre difeso Commisso, che ha sempre detto che la Fiorentina avrebbe fatto il salto di qualità se avesse fatto quel che voleva. Senza infrastrutture questa società rimarrà nel limbo, Rocco lo ha sempre detto”.