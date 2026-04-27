Brovarone: "Iachini non aveva questo marasma di spogliatoio. Avevamo quattro punti quando è arrivato Vanoli"

Bernardo Brovarone interviene a Radio Bruno sul paragone fra la Fiorentina di Vanoli e quella di Iachini: "Ha risvegliato una squadra che però è di valore".

Nella puntata odierna del Pentasport in onda su Radio Bruno è già tempo di bilanci sulla stagione della Fiorentina. Ospite in studio è Bernardo Brovarone che parla naturalmente di Vanoli e del suo operato.

Queste le sue parole, in particolare sul confronto fra Iachini e Vanoli: "Iachini non ha ereditato il marasma di spogliatoio che aveva Vanoli. Avevamo 4 punti in classifica quando è arrivato. Ha risvegliato una squadra che però come valore ti aiuta nella sua missione. Naturalmente gioca su quello perché si deve anche ben rappresentare. Vanoli inoltre racconta le verità, c'è poco da dire su questo. Io lo capisco che lo spettacolo è stato continuamente inaccettabile, ma anche la ricerca di qualità in una situazione del genere non era una cosa banale".