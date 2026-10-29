Brovarone: "Dragusin è sempre fuori posizione, non è reattivo. Se lui è il perno difensivo siamo messi male"

Il commento di Bernardo Brovarone dopo il pareggio per 2-2 della Fiorentina contro l'Atalanta che non stravolge la classifica dei viola

È terminata da pochi minuti Fiorentina-Atalanta con un pareggio dei ragazzi di Vanoli che non vanno oltre il 2-2 contro i bergamaschi al Franchi.

Ecco le parole di Bernardo Brovarone che è intervenuto a caldo microfoni di Radio Bruno: dopo il pareggio che fa porta la Fiorentina con 5 punti in 9 partite:

"Il primo tempo è stato molto deludente, una squadra spenta, priva di tigna di desiderio, di rabbia. De Gea è riuscito a levare la palla su Kristovic. Nel secondo tempo la squadra a livello caratteriale ha tirato fuori le unghie rimontando la partita e poi c'è stata la paura di perderla. La cosa positiva è che dopo il 2-2 siamo tornati a cercare di vincerla. Questa è una squadra che ha problemi difensivi lampanti, Dragusin è un giocatore che proprio non mi convince. É sempre fuori posizione, non è reattivo, Dragusin si considera un perno definitivo ma se lui è il perno siamo messi male. C'è un problema davanti, a livello di centravanti siamo messi male. È una squadra piena di difetti e di problemi, non ci sono giocatori importanti. La Fiorentina poteva vincerla questa partita, mi porto via una preoccupazione. Ero sicuro di vincere questa partita ma non ci siamo riusciti per l'ennesima volta. È quasi una sconfitta per come si era messa e non ce la possiamo permettere. Facciamo emergere le cose positive; i due laterali molto bene. Se tutti avessero la tempra di Jimenez questa è una squadra che salirebbe di valori. Fagioli lo fai fuori male ma Oulai è sottotono perchè è arrabbiato nero, il ragazzo vuole giocare ed è molto infastidito. Sono ragazzi molto giovani e la mente frulla e non è poi facile ottenere lucidità. A tratti la squadra è stata anche brillante ma è una squadra che ha poca logica. Pellegrino in questo momento ti da veramente poco, non tiene mezzo pallone. É un tronco, lui si porta dietro un corpo di quel tipo li. Penso che l'ambientamento di questi ragazzi sia anche più difficile per quello che la Fiorentina propone in tutto. Dopo 10 giornate abbiamo 5 punti in classifica, è una questione ambientale"