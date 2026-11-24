Brovarone: "Cambierei subito Vanoli. Non può essere l'allenatore di una Fiorentina di questo livello"

L'analisi critica di Bernardo Brovarone nel day after di Monza-Fiorentina

Bernardo Brovarone ha parlato durante la puntata serale di Casa Viola della terribile sconfitta della Fiorentina raccolta sul campo del Monza.

Ecco le parole dell'intermediario di mercato in onda su Toscana TV.

"Vanoli non può essere l'allenatore di una squadra di questo livello qui. Questa è l'idea che mi sono fatto dopo aver visto una squadra di calcio che non aveva idea di cosa provare a fare. Mi fanno tanta tenerezza i giocatori della Fiorentina, li vedo tristi. Quando non si hanno i requisiti per svolgere la propria professione o si danno le dimissioni o si resta ancorati alla poltrona. I calciatori stessi non fanno un mestiere banale, sono una categoria che fa una vita parallela sempre più esclusiva e più impostata. Penso che ci sia un vuoto nella Fiorentina tremendo che è un vuoto dirigenziale. Oggi una squadra di calcio è un pacchetto enorme, la Fiorentina è una squadra di calcio internazionale ma non so se si rendano conto di come debba essere ripagato lo sforzo dei tifosi che la seguono dovunque. Nessuno ha utilizzato una mezza parola per i tifosi che ieri si sono presentati in massa a Monza. La pazienza è finita, non si possono fare questi disastri sportivi cosi deliranti. Io cambierei l'allenatore immediatamente cosi come è stato fatto repentinamente con Grosso"

Su Paratici:

"Paratici di calcio e di calciatori se ne intende parecchio. Ha contatti internazionali poderosi, poi c'è da fare il direttore sportivo alla vecchia maniera. Lui alla Juve lo ha stra dimostrato di non essere stato in grado a tenere da solo tutta l'area sportiva. Non ho mai visto nella mia vita una moglie di un direttore sportivo; lui in questo sta sbagliando di grosso. Certe situazioni non devono esistere, la società dovrebbe anche intervenire. Stona in un momento come questo, il Ds è uno dei lavori più diabolici del mondo. Se trasformiamo i ds in fighetti non è quello che ci serve a noi. Lui ha preso dei giocatori bravi e li ha strapagati, vedi Viery, Atta e Oulai. Paratici ha sbagliato due allenatori in maniera imperdonabile"

Sui numeri copiosi della difesa:

"Sono tutti argomenti profondamente affrontati lo scorso anno. È incredibile che si stia ripetendo, 2.33 gol subiti a partita da una squadra che ha investito 130 milioni di euro. Lui ha comprato due giocatori scarsi e modesti. Dragusin e Viery ad oggi sono il nulla, ogni partita è un disastro totale. Difensivamente abbiamo sbagliato in pieno l'acquisto dei giocatori. Pongracic e Ranieri ti darebbero più equilibrio e più sostanza; è drammatico"