Brovarone: "Amrabat deve diventare più veloce di pensiero. E' impressionante quanto cresca Cabral"

Nel post partita di Radio Bruno l'intermediario Bernardo Brovarone si è soffermato anche sulle prestazioni di Cabral e Amrabat

Nel dopopartita di Spezia-Fiorentina a Radio Bruno ha parlato l'intermediario Bernardo Brovarone. Questi i suoi pensieri: "Amrabat? E' un giocatore forte ma deve diventare più veloce di pensiero. Fisicamente e come temperamento è un'atleta importante. Bisogna stargli vicino perchè è una persona in gamba. Cabral? Mi ricorda Diego Costa. Ha fatto un passo in avanti importante, è impressionante come sia cresciuto nel giro di pochi mesi. L'ho visto veramente bene"