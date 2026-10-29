Brivio: "Firenze una grande piazza che rinascerà. Valdepeñas mi piace molto, è un terzino di spinta"

Il commento di Brivio in vista di Fiorentina-Atalanta

Il doppio ex della sfida, Davide Brivio, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Stasera è una partita delicata. I risultati dell'Atalanta stanno facendo fatica ad arrivare. La Fiorentina deve risollevarsi, è una grande piazza e merita una rinascita. Mi piacerebbe vedere due squadre sfrontate con grinta"

Su Valdepeñas: "Mi piace, è normale che si debba adattare al calcio italiano. Deve capire che c'è anche la fase difensiva, perché lui è uno di spinta. Vanoli adesso cercherà più solidità. Etichettiamo troppo presto i calciatori".